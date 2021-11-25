В ВОЗ допустили, что Россия прошла пик заболеваемости COVID-19 в текущей волне

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что Россия, возможно, уже прошла свой пиковый уровень заболеваемости COVID-19 в текущей волне. Однако, говорит Клюге, несмотря на успех, россияне должны продолжать придерживаться мер предосторожности.

«Если смотреть на 53 страны в Европейском регионе, мы видим рост заболеваний в западных странах, в Германии, Австрии, Дании, Ирландии. В Израиле с сентября число случаев сокращается, после точечной бустерной вакцинации. В восточной части, я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден», - сообщил он в интервью на телеканале «Россия 1».

Ранее в ВОЗ назвали главных виновников распространения COVID-19. По словам специалистов Европейского борю организации, главными распространителями инфекции являются непривитые люди.