В ВОЗ назвали главных виновников распространения COVID-19

Специалисты Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что главными распространителями инфекции COVID-19 в мире сейчас являются люди, которые еще не сделали прививки от коронавируса.

Представители ВОЗ еще раз обратились к гражданам и так называемым антиваксерам с просьбой прийти на прививочные пункты и сделать укол вакцины. Особенно, подчеркнули в Европейском бюро, это касается приоритетных групп, к числу которых относятся пожилые граждане от 60 лет и старше, а также лица, у которых ослаблен иммунитет.

В организации еще раз отметили эффективность большинства действующих мер профилактики, которые касаются как и ношения защитных масок, так и регулярного проветривания помещений. Важным по-прежнему является соблюдение социальной дистанции, мытье рук, а также тестирование на коронавирус при возникновении симптомов заболевания. Особо отмечено, что совместное использование названных мер помогает бороться с пандемией.