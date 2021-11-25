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«Каждая тонна угля оплачивалась жизнью»: спасатель рассказал о причинах возгораний в шахтах

Алексей Курильченко
20:40 25.11.2021
Катастрофы на угольных шахтах случаются, к сожалению, регулярно, но причины и последствия могут быть самыми разными.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Serguei Fomine Russian Look Globallookpress
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Бывший заместитель начальника Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн рассказал «Звезде» о причинах, по которым происходят трагические инциденты в шахтах, подобные тому, что произошел сегодня в Кемеровской области. Эксперт отметил, что подобные трагедии, к сожалению, происходят регулярно.

«То, что подобные ситуации случаются сплошь да рядом - это в порядке вещей. Добыча угля под землей это более чем опасное предприятие. Всю историю каждая тонна угля оплачивалась человеческими жизнями», - рассказал Гофштейн.

В наши дни в подобных шахтах зачастую установлены датчики метана и сигнализации. Однако по разным причинам они срабатывают не всегда, рассказал спасатель.

«Они не всегда срабатывают - чисто по техническим причинам. Из-за длительных сроков эксплуатации, неисправностей. Иногда их сознательно выводят из строя шахтеры, которые считают, что датчики мешают им зарабатывать деньги. Я совершенно не склонен считать, что это произошло на этот раз, но такая экзотическая причина не исключается», - считает эксперт.

На данный момент оценить шансы на выживание оказавшихся на глубине шахтеров не представляется возможным. По словам Гофштейна, при таких катастрофах имеется большое число нюансов.

«Шахта это сложнейшее инженерное сооружение. Сама добыча производится с применением массы средств механизации, которые тоже способны отказать. Расстояния очень большие, а топография шахты такова, что люди могут оказаться возле вентиляции или тупика, куда не дошел метан. Могут быть просто завалены в подземном аппендиксе и выжить. Трудно предположить, что там происходило и еще произойдет», - отметил эксперт.

Приостановка работ не прибавляет оптимизма, но Гофштейн надеется на лучшее. Произошедшее он назвал большой трагедией не только для Кузбасса, но и для всей страны.

Также эксперт рассказал об устройстве самоспасателя, который имеет при себе каждый шахтер. Он позволяет дышать некоторое время в задымленном помещении, но существует ряд ограничений.

«Это прибор, который при благоприятном стечении обстоятельств может дать людям реальный шанс выжить. Это небольшая коробочка весом около трех килограммов. Там находится патрон с реагентом, который способен вырабатывать кислород, дыхательный мешок, загубник и предохранительные очки. Самоспасатель довольно своеобразно работает - если вы сидите, то он проработает до пяти часов. Если же бежать, то его запаса хватит минут на 15», - рассказал спасатель.

Система, которой пользуются спасатели имеет схожий принцип действия, но ресурс у них больше. При его использовании важно определить «точку невозврата», при прохождении которой спасателю может не хватить кислорода на обратный путь. Самих спасателей, которые направились на помощь шахтерам Гофштейн считает героями. По его словам, они осознавали, что могут погибнуть во время операции, но все равно направились выполнять свой долг.

«Люди, которые идут спасать пострадавших в шахте, это люди необыкновенного мужества и понимающие всю степень риска», - отметил эксперт.

Ранее работник шахты «Листвяжная» высказал «Звезде» свои предположения о причинах трагедии. Он считает, что самоспасатели, которые были  шахтеров, могли не сработать.

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