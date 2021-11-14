В Петербурге установлен рекорд по вакцинации против COVID-19

В Санкт-Петербурге зарегистрировали новый суточный рекорд по количеству вакцинаций против коронавирусной инфекции. С начала массовой вакцинации в городе впервые привились более 35 тысяч человек за один день.

Соответствующую информацию сообщили в петербургском комитете по здравоохранению. Согласно обнародованным данным, за минувшую пятницу первым компонентом препарата были привиты 23 139 человек.

«Всего выполнено 35 765 инъекций. Это очередной рекорд с начала массовой вакцинации», - сообщается в Telegram-канале комитета.

В этот же день, согласно уточнению, инъекцию вакцины от COVID-19 вакцины от получили COVID-19 5 432 человека старше 60 лет. Ранее сообщалось, что в связи с введением в Северной столице обязательной вакцинации для пожилых граждан заметно увеличились очереди в пунктах прививания.