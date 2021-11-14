Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Петербурге установлен рекорд по вакцинации против COVID-19

Анна Берестовая
00:11 14.11.2021
Более 35 тысяч человек привились за сутки в Петербурге.
В Петербурге установлен рекорд по вакцинации против COVID-19
© Фото: Evgeny Sinitsyn XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

В Санкт-Петербурге зарегистрировали новый суточный рекорд по количеству вакцинаций против коронавирусной инфекции. С начала массовой вакцинации в городе впервые привились более 35 тысяч человек за один день.

Соответствующую информацию сообщили в петербургском комитете по здравоохранению. Согласно обнародованным данным, за минувшую пятницу первым компонентом препарата были привиты  23 139 человек.

«Всего выполнено 35 765 инъекций. Это очередной рекорд с начала массовой вакцинации», - сообщается в Telegram-канале комитета.

В этот же день, согласно уточнению, инъекцию вакцины от COVID-19 вакцины от получили COVID-19 5 432 человека старше 60 лет. Ранее сообщалось, что в связи с введением в Северной столице обязательной вакцинации для пожилых граждан заметно увеличились очереди в пунктах прививания.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:52 В стране и мире
В Польше сообщили о гибели солдата на границе с Белоруссией из-за несчастного случая
22:15 В стране и мире
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в наезде на полицейского в Каспийске
21:52 В стране и мире
Президент Сербии рассказал, что многому учится у Путина
20:21 В стране и мире
Два человека погибли в ДТП с четырьмя машинами в Краснодарском крае
19:10 В стране и мире
В метро Москвы приостановили движение на участке Таганско-Краснопресненской линии
Популярное
Видео
«Пути назад нет»: мигрант рассказал о ситуации на белорусско-польской границе
Лавров ответил шуткой на вопрос о «вмешательстве» РФ во внутренние дела Франции
Видео
Самолеты AURUS бизнес-джет и МС-21 прибыли на авиашоу в Дубае
Начальник войск РХБЗ рассказал о самых передовых разработках военных специалистов
В Минобороны разработали БАД против коронавируса
Александр Лукашенко призвал Евросоюз подумать о транзите перед вводом санкций
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.