Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Губернатор Кузбасса сообщил об увеличении числа пострадавших при пожаре в шахте

Елизавета Потейчук
19:36 25.11.2021
Губернатор Кузбасса сообщил об увеличении числа пострадавших при пожаре в шахте.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kemerovo Region Government via Globallookpress.com
Читайте нас на:

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о том, что в шахте «Листвяжная» в результате аварии пострадал 51 человек. Об этом глава региона сообщил журналистам.

«51 человек пострадал. Ранее было 49 человек, двое пришли, обратились дополнительно. Из них 13 амбулаторно, 38 находятся в наших медицинских учреждениях», - сказал он.

Ранее были найдены тела троих горноспасателей, отправившихся на ликвидацию ЧП в шахте Кузбасса. В СМИ сообщается, что судьба остальных спасателей неизвестна.
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:36 В стране и мире
Видео
Губернатор Кузбасса сообщил об увеличении числа пострадавших при пожаре в шахте
18:30 В стране и мире
Ректору Шанинки предъявлено обвинение в мошенничестве
17:38 В стране и мире
Меркель заявила о важности сохранения украинского транзита в вопросе «Северного потока - 2»
18:04 В стране и мире
МЧС организовало поиск пропавших в шахте в Кузбассе спасателей
18:14 В стране и мире
«Это Ленин сделал»: что известно о положении депутата Рашкина после лишения неприкосновенности
Популярное
Госдума может рассмотреть законопроекты о QR-кодах 16 декабря
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Видео
Тренер пловчихи Симоновой раскрыл подробности задержания в Пулково
Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха
Тренер «Наполи» не стал пожимать руку тренеру «Спартака» после поражения
Видео
Путешественник рассказал, что ожидает застрявшую в океане семью россиян
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.