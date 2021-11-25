Губернатор Кузбасса сообщил об увеличении числа пострадавших при пожаре в шахте.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о том, что в шахте «Листвяжная» в результате аварии пострадал 51 человек. Об этом глава региона сообщил журналистам.

«51 человек пострадал. Ранее было 49 человек, двое пришли, обратились дополнительно. Из них 13 амбулаторно, 38 находятся в наших медицинских учреждениях», - сказал он.

Ранее были найдены тела троих горноспасателей, отправившихся на ликвидацию ЧП в шахте Кузбасса. В СМИ сообщается, что судьба остальных спасателей неизвестна.

