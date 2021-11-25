Меркель заявила о необходимости диалога с Россией по Украине

Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что конфликт на Украине должен решаться путем диалога. С ее слов, Европейский союз должен дать единый ответ по вопросу санкций в сторону Германии.

Меркель также изъявила желание принять участие в еще одной встрече в нормандском формате, будучи канцлером. Она же утверждает, что дверь для диалога с Россией «должна оставаться открытой» по теме урегулирования обстановки на Украине. Кроме того, говорит и.о. канцлера, противодействие суверенитету страны «имело бы большую цену».

«Как и в случае с Белоруссией, мы должны продемонстрировать европейское единство по вопросу, какие дополнительные санкции могут быть, если мы не увидим прогресса», - заявила Меркель после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Ранее и.о. канцлера ФРГ заявила о важности сохранения украинского транзита в вопросе «Северного потока - 2». Германия разработала совместный с США документ, подтверждающий данную позицию.