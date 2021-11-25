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Губернатор Кузбасса посетил пострадавших шахтеров в больнице

Елизавета Потейчук
17:12 25.11.2021
Сергей Цивилев заслушал доклад о ходе лечения работников шахты.
Губернатор Кузбасса посетил пострадавших шахтеров в больнице
© Фото: Цивилев. Live, telegram
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев навестил в больнице пострадавших при аварии работников шахты «Листвяжная». Как сообщает официальный Telegram-канал Цивилева, губернатор заслушал доклад о лечении шахтеров.

«Сергей Цивилев посетил пострадавших в аварии на “Листвяжной” в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий и заслушал доклад о ходе лечения», - говорится в сообщении.

Ранее шахтер в беседе со «Звездой» раскрыл подробности трагедии в Кузбассе. Со слов Руслана Клементьева, спастись успели те шахтеры, которые приехали работать в первую смену.

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