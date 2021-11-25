В стране и мире Губернатор Кузбасса посетил пострадавших шахтеров в больнице Елизавета Потейчук Сергей Цивилев заслушал доклад о ходе лечения работников шахты. © Фото: Цивилев. Live, telegram Читайте нас на: Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев навестил в больнице пострадавших при аварии работников шахты «Листвяжная». Как сообщает официальный Telegram-канал Цивилева, губернатор заслушал доклад о лечении шахтеров. «Сергей Цивилев посетил пострадавших в аварии на “Листвяжной” в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий и заслушал доклад о ходе лечения», - говорится в сообщении. Ранее шахтер в беседе со «Звездой» раскрыл подробности трагедии в Кузбассе. Со слов Руслана Клементьева, спастись успели те шахтеры, которые приехали работать в первую смену. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика