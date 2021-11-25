Суд арестовал насмерть сбившего двух человек бывшего сотрудника СК

Суд в Тюмени принял решение заключить под стражу сотрудника Следственного комитета Павла Шадрина, который в ДТП насмерть сбил двух рабочих. Предполагаемый преступник проведет в изоляторе минимум два месяца.

«Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство СК РФ по Тюменской области и определил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Шадрина. По решению суда Павел Шадрин будет находиться в СИЗО по 23 января», - цитирует РИА Новости сообщение суда.

Шадрин, отвечая на вопрос судьи, заявил, что из органов следствия он был уволен 24 ноября.

Как сообщала пресс-служба регионального управления ГИБДД, ДТП произошло на объездной дороге 23 ноября около 23.00 часов по местному времени. По предварительным данным, мужчина за рулем автомобиля BMW находился в состоянии алкогольного опьянения.