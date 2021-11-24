В Тюмени автомобиль BMW насмерть сбил двух рабочих

Водитель BMW на автодороге в Тюмени насмерть сбил двух рабочих. По предварительным данным, мужчина за рулем автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП произошло на объездной дороге 23 ноября около 23.00 часов по местному времени (21.00 по Москве) в районе улицы Федюнинского, 54.

«В аварии погибли двое дорожных рабочих: одному из них 61 год, возраст второго пострадавшего устанавливается, на вид ему 30-35 лет», - сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

Как подтвердили «Звезде» в СК РФ по региону, по факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, начато расследование обстоятельств аварии.

По данным Telegram-канала Shot, за рулем BMW находился замначальника одного из следственных отделов.