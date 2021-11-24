Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Тюмени автомобиль BMW насмерть сбил двух рабочих

Валентина Пескова
10:42 24.11.2021
По предварительным данным следствия, находившийся за рулем водитель был нетрезв.
© Видео: ВКонтакте, ДТП в Тюмени © Фото: toptyum, ВКонтакте
Читайте нас на:

Водитель BMW на автодороге в Тюмени насмерть сбил двух рабочих. По предварительным данным, мужчина за рулем автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП произошло на объездной дороге 23 ноября около 23.00 часов по местному времени (21.00 по Москве) в районе улицы Федюнинского, 54.

«В аварии погибли двое дорожных рабочих: одному из них 61 год, возраст второго пострадавшего устанавливается, на вид ему 30-35 лет», - сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

Как подтвердили «Звезде» в СК РФ по региону, по факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, начато расследование обстоятельств аварии.

По данным Telegram-канала Shot, за рулем BMW находился замначальника одного из следственных отделов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.