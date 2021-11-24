В Тюмени автомобиль BMW насмерть сбил двух рабочих
По предварительным данным следствия, находившийся за рулем водитель был нетрезв.
© Видео: ВКонтакте, ДТП в Тюмени © Фото: toptyum, ВКонтакте
Водитель BMW на автодороге в Тюмени насмерть сбил двух рабочих. По предварительным данным, мужчина за рулем автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.
ДТП произошло на объездной дороге 23 ноября около 23.00 часов по местному времени (21.00 по Москве) в районе улицы Федюнинского, 54.
«В аварии погибли двое дорожных рабочих: одному из них 61 год, возраст второго пострадавшего устанавливается, на вид ему 30-35 лет», - сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.
Как подтвердили «Звезде» в СК РФ по региону, по факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, начато расследование обстоятельств аварии.
По данным Telegram-канала Shot, за рулем BMW находился замначальника одного из следственных отделов.