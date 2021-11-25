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В Северной Осетии закон о QR-кодах не набрал нужное число голосов

Алексей Курильченко
16:03 25.11.2021
Для принятия законопроекта требовалась 35 голосов, но его одобрили лишь 30 депутатов.
В Северной Осетии закон о QR-кодах не набрал нужное число голосов
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
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В парламенте Северной Осетии законопроект о введении QR-кодов, подтверждающих защиту от коронавируса, не прошел голосование. Для его одобрения требовалось получить 35 одобрительных голосов.

«Да, не приняли. За - 30, против - 12, воздержались - четыре», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Заксобрания.

Для того чтобы законопроект был рассмотрен в Госдуме РФ, следует получить отзывы на регионы. Только после этого начнется подготовка к первому чтению. Предположительно, оно может состояться 16 декабря.

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