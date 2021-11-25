В МИД заявили, что Россия выступает против действий США по срыву Олимпиады в Пекине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в РФ осуждают попытки Соединенных Штатов Америки сорвать проведение Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Об этом она сообщила на брифинге.

«Мы выступаем против политизации проведения Олимпийских игр, где бы то ни было, и, конечно, эта позиция распространяется в отношении проведения Игр в Китае. Мы считаем, что спорт должен оставаться вне политики», - считает Захарова.

Захарова выразила уверенность, что в Китае смогут провести Олимпиаду на высшем уровне, невзирая на существующие ограничения, связанные с COVID-19. Со слов дипломата, с американской стороны организуются действия и информационно-политические кампании, направленные на срыв Игр в тех странах, от которых США чувствуют давление.

«Видимо, это те страны, которые не подчиняются командам из Вашингтона», - заявила представитель российского дипведомства.

Ранее Мария Захарова сообщила о поимке украинских хакеров Европолом. Представитель российского МИД также рассказала, что от кибератак пострадали жители 71 страны, а суммарный ущерб составил 120 миллионов долларов.