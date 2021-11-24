Жена Рудинштейна сообщила о его повторной госпитализации

Продюсер и создатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рубинштейн повторно попал в больницу. Информацию об этом «Звезде» подтвердила его гражданская жена Наталья. При этом она не назвала причину госпитализации.

«Лежит в больнице, врачи занимаются, лечат. Подробностей я не даю, я не врач, озвучивать я их не могу. Проблемой занимаемся, лежит в больнице, во вторник лег», - сообщила Наталья.

Ранее продюсер попал в больницу после инфаркта. Несколько дней Рудинштейн находился под наблюдением врачей после операции.