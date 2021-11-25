В стране и мире Владимир Путин снял Калашникова с должности главы ФСИН Кира Карон Новым руководителем службы назначен Аркадий Гостев. © Фото: Federal Penitentiary Service, Globallookpress Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности руководителя ФСИН. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля. «Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в указе. Новым директором ФСИН России назначен генерал-полковник полиции Аркадий Гостев. Ранее он занимал пост заместителя министра МВД РФ. Гостев родился в 1961 году в Рязанской области. В 1987 году окончил Московскую высшую школу милиции МВД СССР. Прошел путь от следователя следственного отдела до начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности. С 2006 года исполнял обязанности начальника Управления обеспечения общественного порядка ГУВД по Москве, затем - заместителя начальника ГУВД. В 2012 году указом президента России назначен заместителем министра внутренних дел РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика