Из-за угрозы взрыва на шахте «Листвяжная» в Кубзассе приостановили спасательные работы

В Кемеровской области на шахте «Листвяжная» приостановили спасательные работы из-за угрозы взрыва. По последним данным, погибли 11 человек, 46 пострадали от отравления продуктами горения.

«Спасательная операция приостановлена из-за угрозы взрыва», - сказал собеседник агентства ТАСС.

Под землей остаются 35 человек. Госпитализированы в больницу после ЧП на шахте 38 человек, пишет РИА Новости.

Напомним, что трагедия произошла 25 ноября в Кемеровской области на шахте «Листвяжная». Следственный комитет после трагедии на шахте возбудил уголовное дело.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших шахтеров в Кузбассе. Также Путин поручил врио главы МЧС РФ Александру Чуприяну и руководителю Ростехнадзора Александру Трембицкому вылететь в Кузбасс.