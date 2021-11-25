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Первые Су-34 перебазировались на аэродром Балтимор под Воронежем после масштабной реконструкции

13:39 25.11.2021
Специалисты полностью обновили взлетно-посадочную полосу, ей присвоен высший класс.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Самолеты всех классов и любого размера теперь смогут приземляться на военном аэродроме Балтимор под Воронежем, который торжественно открыли после масштабной реконструкции.

Специалисты полностью обновили взлетно-посадочную полосу, ей присвоен высший класс. ВПП растянулась почти на четыре километра, при этом толщина слоя бетона составила 60 сантиметров, что дает возможность принимать самые тяжелые воздушные суда.

Вскоре место стоянок планируется оборудовать навесами, чтобы обслуживать самолеты в любую погоду. На обновленный аэродром с временной площадки уже перебазировались первые 17 истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в войска ЗВО и проинспектировал соединения и воинские части в Воронежской области, а также обсудил развитие военных городков с губернатором области Александром Гусевым.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.

Материл подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгих

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