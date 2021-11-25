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Военнослужащие потушили «пожар» на складе нефтепродуктов в Хабаровске

13:09 25.11.2021
Для ликвидации условного пожара привлекались пожарные команды Хабаровского гарнизона Восточного военного округа, оцепление осуществили подразделения военной полиции.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военные учения по ликвидации техногенной катастрофы прошли в Хабаровске, сообщает пресс-служба Восточного округа. По сценарию, на базе хранения горюче-смазочных материалов произошел пожар и разлив нефтепродуктов. На место ЧС оперативно прибыли пожарные, а подразделения военной полиции оцепили территорию.

«В районе условной ЧС были развернуты оперативные группы от штаба военного округа, Хабаровского территориального гарнизона, двух железнодорожных батальонов, окружного военного клинического госпиталя», - говорится в сообщении.

В учениях были задействованы беспилотники «Тахион», которые, выполняя полет, фиксировали информацию о распространении огня и передавали ее военнослужащим. Благодаря скоординированным действиям военнослужащих техногенная авария была ликвидирована.

Ранее в Приморье прошли пожарно-тактические учения, в ходе которых военнослужащие ликвидировали «возгорание» на складе боеприпасов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров

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