Военнослужащие потушили «пожар» на складе нефтепродуктов в Хабаровске

Военные учения по ликвидации техногенной катастрофы прошли в Хабаровске, сообщает пресс-служба Восточного округа. По сценарию, на базе хранения горюче-смазочных материалов произошел пожар и разлив нефтепродуктов. На место ЧС оперативно прибыли пожарные, а подразделения военной полиции оцепили территорию.

«В районе условной ЧС были развернуты оперативные группы от штаба военного округа, Хабаровского территориального гарнизона, двух железнодорожных батальонов, окружного военного клинического госпиталя», - говорится в сообщении.

В учениях были задействованы беспилотники «Тахион», которые, выполняя полет, фиксировали информацию о распространении огня и передавали ее военнослужащим. Благодаря скоординированным действиям военнослужащих техногенная авария была ликвидирована.

Ранее в Приморье прошли пожарно-тактические учения, в ходе которых военнослужащие ликвидировали «возгорание» на складе боеприпасов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров