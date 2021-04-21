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Возгорание на складе боеприпасов: в Приморье прошли пожарно-тактические учения военнослужащих

Денис Ивлев
09:41 21.04.2021
В тренировке поучаствовали более 80 военнослужащих и девять единиц техники.
Возгорание на складе боеприпасов: в Приморье прошли пожарно-тактические учения военнослужащих
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пожарно-тактические учения среди военнослужащих общевойсковой армии Восточного военного округа состоялись в Приморье. По замыслу тренировки, пожар произошел на складе боеприпасов.

Для тушения огня привлекались силы и средства воинских частей, ближайшие военизированные пожарные команды Уссурийского местного гарнизона. В общей сложности к учениям привлекалось порядка девяти единиц специальной техники АЦ - 6,040 на базе КамАЗ-43118, а также свыше 80 военнослужащих из числа штатных и нештатных пожарных команд.

Военнослужащие пожарных расчетов успешно локализовали, а затем ликвидировали условный очаг возгорания. Подразделения пожарной охраны показали достойные результаты и получили оценку «хорошо».

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