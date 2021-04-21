Возгорание на складе боеприпасов: в Приморье прошли пожарно-тактические учения военнослужащих

Пожарно-тактические учения среди военнослужащих общевойсковой армии Восточного военного округа состоялись в Приморье. По замыслу тренировки, пожар произошел на складе боеприпасов.

Для тушения огня привлекались силы и средства воинских частей, ближайшие военизированные пожарные команды Уссурийского местного гарнизона. В общей сложности к учениям привлекалось порядка девяти единиц специальной техники АЦ - 6,040 на базе КамАЗ-43118, а также свыше 80 военнослужащих из числа штатных и нештатных пожарных команд.

Военнослужащие пожарных расчетов успешно локализовали, а затем ликвидировали условный очаг возгорания. Подразделения пожарной охраны показали достойные результаты и получили оценку «хорошо».