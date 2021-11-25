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Разорвать тишину Крайнего Севера: чему учат на командирских сборах в Арктике

Елена Сивонен
13:40 25.11.2021
Каждый эпизод командирских сборов максимально приближен к условиям реального боя. Так личный состав подразделений отрабатывает тактические приемы активной маневренной обороны, а командиры получают навыки управления в быстро меняющейся обстановке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Команда «По цели - огонь!» звучит еще затемно: на Крайнем Севере теперь светает поздно, скоро полярная ночь, выручают трассирующие боеприпасы. Ими стреляет пехота, из пулеметов и автоматов. При поддержке артиллерии она дает бой условному противнику. За ходом учебного боя неотрывно следят шестьдесят три пары командирских глаз. Сегодня командиров учат управлять огнем своих подразделений.

«Методический опыт получить. Чтобы каждый командир понял, что от него требуется. Потому что командир должен уметь управлять своим личным составом. Для этого и проводятся методические сборы. Чтобы где-то подсказать, где-то рассказать, чему-то новому научить или, наоборот, напомнить. То есть лишним это никогда не будет», - поделился командир мотострелковой роты Вадим Стадниченко.

Боевые машины отрабатывают движение по сложному рельефу местности, как одиночно, так и в составе подразделений. Они с легкостью преодолевают заснеженные участки.

И этот марш не только для мотострелков. Отличия в управлении МТ-ЛБ от привычных уже «арктических» Т-80БВМ находят танкисты. А связисты, например, вникают в тонкости тактической медицины и обязательно огневой подготовки.

«Самая основная задача сборов - сблизить командиров с разных частей. Они, соответственно, в ходе общения передают друг другу какие-то методики», - заметил временно исполняющий обязанности начальника отделения боевой подготовки 14-го армейского корпуса СФ Роман Петряков.

Каждый эпизод командирских сборов максимально приближен к условиям реального боя. Так личный состав подразделений отрабатывает тактические приемы активной маневренной обороны, а командиры получают навыки управления в быстро меняющейся обстановке. Такие сборы в военных округах проходят два раза в год. Следующие уже в мае 2022-го. По итогам зимнего периода обучения. Он начнется 1 декабря.

Ранее сообщалось, что над Арктикой пролетели стратегические ракетоносцы Ту-95МС - величественные бомбардировщики прошли над водами Берингова, Чукотского и Охотского морей.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих

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