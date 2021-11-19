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Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над арктическими морями

Сергей Александров
Андрей Аркадьев
12:26 19.11.2021
Продолжительность планового полета составила около десяти часов.
Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над арктическими морями
© Фото: Минобороны России
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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей, сообщает Минобороны России. Их сопровождали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Продолжительность планового полета составила около десяти часов. Экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров.

Именно такая дальность была необходима для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США. Два соосных винта с противоположным вращением были нужны, потому что в случае использования одного винта его диаметр составил бы семь метров. Всего было произведено более 500 самолетов различных модификаций.

В 1951 году комиссия ВВС утвердила разработанный проект, а уже 12 ноября 1952 года прототип Ту-95 совершил первый полет. Серийный выпуск машины был начат в 1955 году. На базе Ту-95 созданы летающие лаборатории различного назначения, пассажирский межконтинентальный лайнер Ту-114 и его проектный транспортный вариант.

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