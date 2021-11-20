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В «Роскосмосе» рассказали о проекте Российской орбитальной служебной станции

Ян Брацкий
22:53 20.11.2021
Максимально просчитанный проект будет готов в течение 1,5 лет, после чего «Роскосмос» приступит к его технической реализации.
В «Роскосмосе» рассказали о проекте Российской орбитальной служебной станции
© Фото: NASA globallookpress
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«Роскосмос» поручил РКК «Энергия» разработать эскизы проекта новой российской орбитальной станции. Они будут готовы в течение полутора лет. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

«На этой неделе мы дали поручение корпорации "Энергия" приступить к разработке эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции. Новая орбитальная станция, совершенно новые технологии. Мы будем использовать Научно-энергетический модуль, который у нас в высокой степени готовности. Проект будет готов в течение 1,5 лет. В него будут включены все детальные просчеты, прежде чем мы приступим к технической реализации этого проекта», - заявил Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

О том, что Роскосмос и Российская академия наук (РАН) собираются представить правительству РФ предложения по разработке Российской орбитальной служебной станции (РОСС) стало известно в конце минувшего сентября. Тогда Дмитрий Рогозин рассказал, что развертывание РОСС планируется начать через пять-шесть лет. 

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