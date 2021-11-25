«Буду стоять на своем»: тренер Симоновой после задержания за отказ надеть медицинскую маску

Александр Ильин, тренер пловчихи Виталины Симоновой, рассказал «Звезде» подробности после своего задержания в аэропорту Пулково за отказ надеть медицинскую маску. Ильин утверждает, что задыхается при ношении маски.

«Зайдя туда, я отдал паспорт, судья сказал, чтобы я надел маску. Я точно так же, как и в аэропорту, сказал, чтобы меня ознакомили с правовым законом. Каким законом вы аргументируете на меня надевать маску? На что мне судья ответил, что если я не надену маску, то я должен буду покинуть заседание. Я покинул», - сказал тренер.

Он также рассказал, что когда был на суде в прошлый раз, то ему ничего не предъявляли за отсутствие медицинской маски.

«Я в прошлый раз был на суде без маски, мне никто ничего не сказал. Видимо, судья тогда была адекватная, она знала законы, поэтому она вела себя по закону. Поэтому у меня сейчас создается впечатление, что ту отстранили. А здесь был капитан, и, видимо, он пожаловался, и все, ее сняли и заменили. Я буду стоять на своем. Вот если мне покажут закон, где я обязан надеть (маску. - Прим. ред.). Я уже об этом говорил. Я пойду к доктору по месту жительства, потому что я перенес в прошлом году COVID-19, сделали прививку. У меня вес, давление, одышка, аритмия. И я не могу носить маску. Пусть меня освидетельствуют, тогда я буду уже на законных основаниях ходить без маски. Она меня попросила (судья. - Прим. ред.) показать свидетельство, я сказал, что у меня нет его, потому что я из другого города и закон я не знаю», - заключил Ильин.

Напомним, что о задержании стало известно 22 ноября. Симонова опубликовала в своем Instagram видео с инцидентом. Позже пловчиха сообщила, что ей грозит обвинение за оскорбление представителя власти.