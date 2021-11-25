Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

«Буду стоять на своем»: тренер Симоновой после задержания за отказ надеть медицинскую маску

Кира Карон
11:30 25.11.2021
О задержании стало известно 22 ноября. Симонова опубликовала в своем Instagram видео с инцидентом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Александр Ильин, тренер пловчихи Виталины Симоновой, рассказал «Звезде» подробности после своего задержания в аэропорту Пулково за отказ надеть медицинскую маску. Ильин утверждает, что задыхается при ношении маски.

«Зайдя туда, я отдал паспорт, судья сказал, чтобы я надел маску. Я точно так же, как и в аэропорту, сказал, чтобы меня ознакомили с правовым законом. Каким законом вы аргументируете на меня надевать маску? На что мне судья ответил, что если я не надену маску, то я должен буду покинуть заседание. Я покинул», - сказал тренер.

Он также рассказал, что когда был на суде в прошлый раз, то ему ничего не предъявляли за отсутствие медицинской маски.

«Я в прошлый раз был на суде без маски, мне никто ничего не сказал. Видимо, судья тогда была адекватная, она знала законы, поэтому она вела себя по закону. Поэтому у меня сейчас создается впечатление, что ту отстранили. А здесь был капитан, и, видимо, он пожаловался, и все, ее сняли и заменили. Я буду стоять на своем. Вот если мне покажут закон, где я обязан надеть (маску. - Прим. ред.). Я уже об этом говорил. Я пойду к доктору по месту жительства, потому что я перенес в прошлом году COVID-19, сделали прививку. У меня вес, давление, одышка, аритмия. И я не могу носить маску.  Пусть меня освидетельствуют, тогда я буду уже на законных основаниях ходить без маски. Она меня попросила (судья. - Прим. ред.) показать свидетельство, я сказал, что у меня нет его, потому что я из другого города и закон я не знаю», - заключил Ильин.

Напомним, что о задержании стало известно 22 ноября. Симонова опубликовала в своем Instagram видео с инцидентом. Позже пловчиха сообщила, что ей грозит обвинение за оскорбление представителя власти.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:24 ОПК
Россия предложит на экспорт тяжелые беспилотники и дроны-камикадзе
12:19 В стране и мире
Бывший депутат Рады заявил о намерении Зеленского ввести военное положение на Украине
11:50 В стране и мире
Видео
103-летняя жительница Екатеринбурга победила коронавирус
11:49 В стране и мире
После трагедии на шахте в Кузбассе СК возбудил уголовное дело
11:21 Армия
Подземные шпионы: морпехи ТОФ получили роботов-разведчиков «Сектант»
Популярное
Госдума может рассмотреть законопроекты о QR-кодах 16 декабря
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Видео
Тренер пловчихи Симоновой раскрыл подробности задержания в Пулково
Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха
Тренер «Наполи» не стал пожимать руку тренеру «Спартака» после поражения
Видео
Путешественник рассказал, что ожидает застрявшую в океане семью россиян
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.