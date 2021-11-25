Подземные шпионы: морпехи ТОФ получили роботов-разведчиков «Сектант»

Морпехи Тихоокеанского флота получили на вооружение первые малогабаритные роботизированные комплексы разведки 1К144 «Сектант», сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

«Сектант» - это роботизированный разведчик, способный определить численность живой силы и военной техники противника. Комплекс включает в себя сейсмические и магнитометрические датчики и устройства инфракрасного диапазона.

Робот-разведчик устанавливается под землей, это значит, что в условиях боя он находится под ногами противника и выдает о нем необходимую информацию. Размер комплекса достигает 20 сантиметров, а масса варьируется от 150 до 600 граммов.

Ранее в Приморье прошли учения с разведчиками морской пехоты Тихоокеанского флота, в ходе которых военнослужащие захватили «секретные» документы в тылу «противника».

Материл подготовил Андрей Аркадьев, Сергей Александров