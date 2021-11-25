Большинство рабочих из шахты «Листвяжная» уже выведены на поверхность

В настоящее время работы по ликвидации последствий задымления на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области продолжаются.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения МЧС РФ, в настоящее время большинство горнорабочих уже эвакуированы и выведены на поверхность.

«На шахте в момент задымления во время работ по горным выработкам находились 285 человек. В настоящее время большинство горнорабочих выведены на поверхность. Работают все отделения ВГСЧ, а также личный состав ГУ МЧС РФ по Кемеровской области», - сообщили в спасательной службе.

По последним данным, количество пострадавших увечилось до 48 человек. Они были доставлены в больницу для осмотра, о чем рассказали в прокуратуре региона.