Большинство рабочих из шахты «Листвяжная» уже выведены на поверхность
Об этом сообщили в региональном отделении МЧС РФ по Кемеровской области.
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В настоящее время работы по ликвидации последствий задымления на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области продолжаются.
Как сообщили в пресс-службе регионального отделения МЧС РФ, в настоящее время большинство горнорабочих уже эвакуированы и выведены на поверхность.
«На шахте в момент задымления во время работ по горным выработкам находились 285 человек. В настоящее время большинство горнорабочих выведены на поверхность. Работают все отделения ВГСЧ, а также личный состав ГУ МЧС РФ по Кемеровской области», - сообщили в спасательной службе.
По последним данным, количество пострадавших увечилось до 48 человек. Они были доставлены в больницу для осмотра, о чем рассказали в прокуратуре региона.