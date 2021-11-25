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Количество пострадавших при задымлении на шахте в Кузбассе увеличилось до 48 человек

Кира Карон
10:10 25.11.2021
В настоящее время аварийно-спасательные работы на шахте «Листвяжная» продолжаются.
Количество пострадавших при задымлении на шахте в Кузбассе увеличилось до 48 человек
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Кемеровской области при задымлении на шахте «Листвяжная» количество пострадавших человек увечилось до 48. Об этом сообщили в МЧС РФ. В настоящее время спасательные работы продолжаются.

Ранее стало известно, что при задымлении на шахте погиб один человек. Инцидент произошел утром 25 ноября около 08.30.

По факту произошедшего следователи следственного управления СК РФ по Кемеровской области организовали доследственную проверку. В настоящее время работников предприятия продолжают выводить на поверхность.

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