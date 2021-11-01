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Военные врачи ЦВО организовали круглосуточное дежурство в лечебных учреждениях Хакасии

Роман Захаров
06:59 01.11.2021
Военные пульмонологи и терапевты ведут круглосуточное наблюдение за пациентами, которые находятся в состоянии средней степени тяжести.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военные врачи Центрального военного круга организовали круглосуточное дежурство в медицинских учреждениях Республики Хакасия.

Военные пульмонологи и терапевты ведут круглосуточное наблюдение за пациентами, которые находятся в состоянии средней степени тяжести. В отделениях интенсивной терапии дежурят военные реаниматологи. Круглосуточный мониторинг состояния здоровья пациентов позволяет оперативно корректировать лечение и своевременно оказывать помощь.

«На данный момент военные врачи распределены в составе дежурных смен наряду с гражданским медицинским персоналом. Обстановка тяжелая. Ежедневно поступает много больных. Часть пациентов подключена к аппаратам ИВЛ. Мы постоянно находимся возле пациентов и делаем все возможное для их выздоровления», - пояснил врач-реаниматолог, капитан Владимир Беляков. 

В составе врачебно-сестринских бригад военные медики, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

Ранее по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны РФ, генералом армии Сергеем Шойгу были даны указания командующему Центральным военным округом оказать помощь региональным медицинским учреждениям Республики Хакасия в лечении больных новой коронавирусной инфекцией.

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