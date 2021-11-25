СМИ: более 40 протестующих задержаны в Стамбуле

По информации СМИ, в Стамбуле свыше 40 человек, принимавших участие в протестах против увеличения инфляции на территории Турции, оказались задержаны местной полицией. Также во время разгона демонстраций, как указывает пресса, сотрудники правоохранительных органов дошли до применения силы.

Так, в районе Кадыкей протестующие, вышедшие на улицы с требованиями отставки правительства, были обстреляны водометами. Демонстрации, по данным СМИ, также состоялись в стамбульских районах Бакыркей и Авджылар. Место запланированного проведения митинга, согласно Duvar, было заблокировано полицейскими, потребовавшими граждан разойтись в связи с месячным запретом на проведение акций, введенным властями города.

Ранее сообщалось, что тысячи неравнодушных граждан Турции приняли участие в протестных мероприятиях, организованных в связи с резким падением национальной валюты и угрозой серьезной инфляции. Обрушение стоимости лиры на 10% за одни сутки заставило жителей крупных городов выйти на шествия с требованием отставки действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.