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В РФ выступили с предложением объединить в один основные документы гражданина

Кира Карон
08:53 24.11.2021
Физические документы сейчас уступают место цифровым, а все больше стран приходят к практике введения единых носителей данных о гражданах.
В РФ выступили с предложением объединить в один основные документы гражданина
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Первый зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров выступил с инициативой объединить в один основные документы гражданина России. Обращение направлено на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Прошу вас оценить идею о соединении общегражданского паспорта гражданина Российской Федерации, заграничного паспорта гражданина Российский Федерации, а также СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца», - заключил он.

Отмечается, что в своем обращении Петров подчеркнул, что физические документы сейчас уступают место цифровым, а все больше стран приходят к практике введения единых носителей данных о гражданах, пишет RT.

Ранее стало известно, что столичные автовладельцы могут опробовать новую электронную форму свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). В Москве сотрудники ГИБДД начали тестировать усовершенствованный вариант документа, который водители могут продемонстрировать им через специальное приложение «Госуслуги.Авто».

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