В Москве продолжают тестировать электронные свидетельства о регистрации ТС

Столичные автовладельцы могут опробовать новую электронную форму свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). В Москве сотрудники ГИБДД начали тестировать усовершенствованный вариант документа, который водители могут продемонстрировать им через специальное приложение «Госуслуги.Авто».

Эксперимент начался еще в августе и продлится до 1 декабря 2021 года.

«Основная его цель - освобождение нагрузки подразделений ГИБДД, связанной с документооборотом, а также удобство для автовладельцев», - сообщила «Вечерней Москве» подполковник полиции Управления ГИБДД ГУ МВД России по столице Любовь Высоцкая.

Например, если в семье один автомобиль, а водителей на него - гораздо больше, им не придется каждый раз передавать друг другу документы на транспортное средство. У каждого члена семьи они всегда будут под рукой в электронном виде.

Проводимый эксперимент с попыткой введения в широкое пользование электронных документов, объяснили в дорожной полиции, на время его проведения не отменяет для владельцев авто необходимости иметь при себе регистрационные документы на их машину в оригинальном виде. Водители по-прежнему должны будут также предъявить бумажное СТС для проверки сотруднику, согласно пункту 2.1.1 Правил дорожного движения РФ.