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В Германии за сутки выявили рекордные 66 884 случая заражения COVID-19

Кира Карон
06:34 24.11.2021
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 18 ноября, когда за сутки выявили 65 371 случай заражения.
В Германии за сутки выявили рекордные 66 884 случая заражения COVID-19
© Фото: Roland Weihrauch dpa Globallookpress
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За сутки в Германии возросло число подтвержденных новых случаев заражения COVID-19 на 66 884 - это новый максимум за все время пандемии. Данные опубликованы Институтом Роберта Коха.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 18 ноября, когда за сутки выявили 65 371 случай заражения.

Ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств продолжает проводить экспертизу российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом было заявлено на брифинге в Амстердаме представителем агентства Фергюсом Свини. Агентство продолжает изучать предоставленные российским разработчиком данные о препарате.

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