Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Европейском агентстве лекарственных средств рассказали об изучении «Спутник V»

Марина Крижановская
23:13 18.11.2021
Европейское медицинское агентство продолжает анализировать российскую вакцину «Спутник V».
В Европейском агентстве лекарственных средств рассказали об изучении «Спутник V»
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
Читайте нас на:

Европейское агентство лекарственных средств продолжает проводить экспертизу российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом было заявлено на брифинге в Амстердаме представителем агентства Фергюсом Свини. Агентство продолжает изучать предоставленные российским разработчиком данные о препарате.

«Мы проинформируем, когда перейдем к следующим этапам. Нам необходимо продолжать контакты с заявителем, изучать те данные, которые он уже предоставил», - приводит его слова РИА Новости.

На сегодняшний день полностью утвержденными к использованию в Европейском союзе считаются следующие вакцины: Comirnaty (Германия), Spikevax (ранее именовалась COVID-19 Vaccine Moderna, производства Испании), Vaxzevria (ранее - COVID-19 Vaccine AstraZeneca, производства Швеции), COVID-19 Vaccine Janssen (Бельгия). В процессе рассмотрения и согласования помимо «Спутник V» находятся вакцины COVID-19 Vaccine (Vero Cell) Inactivated и Vidprevtyn.

Российская вакцина «Спутник V», первой разработанная в мире, одобрена в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек и занимает второе место в мире по количеству одобрений на государственном уровне различных стран.

Ранее медицинский журнал «The Lancet» опубликовал новую статью Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Н.Ф. Гамалеи о безопасности однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Было отмечено, что в ходе испытания препарат доказал свою способность вызывать сильный ответ иммунной системы как у тех, кто еще не был инфицирован коронавирусом, так и у переболевших.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:53 В стране и мире
Видео
Голикова заявила, что индексация социальных выплат затронет 16 миллионов россиян
21:35 В стране и мире
В Госдуме рассмотрят поправки по МРОТ и прожиточному минимуму до 24 ноября
20:48 Армия
Видео
Шойгу оценил важность вклада журналистов в успехи Вооруженных сил
17:30 Армия
Видео
Самолеты ВТА РФ с эвакуируемыми гражданами покинули Афганистан
19:42 В стране и мире
Видео
Путин пообещал россиянам рост соцвыплат на фоне индексации прожиточного минимума и МРОТ
Популярное
СМИ назвали предварительную причину смерти актера Игоря Савочкина
Видео
Неопознанный светящийся объект над Ижевском попал на видео
На Болдуина подали в суд из-за отсутствия эпизода со стрельбой из пистолета в сценарии фильма
Врач назвала самую опасную форму постковида для переболевших
Видео
В алкогольном «плену»: в Красноярске сотрудника склада со спиртным завалило стеллажами
Врач назвал неожиданную причину гипертонии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.