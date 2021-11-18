В Европейском агентстве лекарственных средств рассказали об изучении «Спутник V»

Европейское агентство лекарственных средств продолжает проводить экспертизу российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом было заявлено на брифинге в Амстердаме представителем агентства Фергюсом Свини. Агентство продолжает изучать предоставленные российским разработчиком данные о препарате.

«Мы проинформируем, когда перейдем к следующим этапам. Нам необходимо продолжать контакты с заявителем, изучать те данные, которые он уже предоставил», - приводит его слова РИА Новости.

На сегодняшний день полностью утвержденными к использованию в Европейском союзе считаются следующие вакцины: Comirnaty (Германия), Spikevax (ранее именовалась COVID-19 Vaccine Moderna, производства Испании), Vaxzevria (ранее - COVID-19 Vaccine AstraZeneca, производства Швеции), COVID-19 Vaccine Janssen (Бельгия). В процессе рассмотрения и согласования помимо «Спутник V» находятся вакцины COVID-19 Vaccine (Vero Cell) Inactivated и Vidprevtyn.

Российская вакцина «Спутник V», первой разработанная в мире, одобрена в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек и занимает второе место в мире по количеству одобрений на государственном уровне различных стран.

Ранее медицинский журнал «The Lancet» опубликовал новую статью Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Н.Ф. Гамалеи о безопасности однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Было отмечено, что в ходе испытания препарат доказал свою способность вызывать сильный ответ иммунной системы как у тех, кто еще не был инфицирован коронавирусом, так и у переболевших.