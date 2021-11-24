ФСБ показала видео задержания в Хабаровске иностранца, финансировавшего террористов

ФСБ показала видео задержания в Хабаровске мужчины, причастного к финансированию запрещенной в РФ международной террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Уточняется, что он добровольно переводил деньги на нужды одного из вооруженных формирований, входящего в структуру «ан-Нусры»*.

Известно, что задержан 26-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. По данным ведомства, он причастен к совершению преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности).

Ранее стало известно, что ФСБ также были установлены четыре его соотечественника, которые знали о преступлении, но не сообщили в правоохранительные органы. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 205.6 УК РФ.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.