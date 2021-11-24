ФСБ в Хабаровске задержала иностранца, финансировавшего террористов

УФСБ по Хабаровскому краю задержан мужчина, причастный к финансированию запрещенной в РФ международной террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

«Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю задержан 26-летний выходец одной из среднеазиатских республик, причастный к совершению преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности)», - сказано в сообщении.

Уточняется, что мужчина добровольно переводил деньги в одно из вооруженных формирований, входящее в структуру «ан-Нусры»*. Также были установлены четыре его соотечественника, которые знали о преступлении, но не сообщили в правоохранительные органы. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 205.6 УК РФ («Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое достоверно известным сведениям предусмотренное статьей 205.1 УК РФ»).

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.