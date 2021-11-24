СМИ: школьник оказался при смерти после нападения одноклассника с ножом в Японии

Пресса сообщила, что учащийся японской средней школы атаковал своего одноклассника ножом. Инцидент, согласно СМИ, произошел в городе Ятоми на территории префектуры Айти в центре страны.

В настоящее время, в соответствии с информацией прессы, пострадавший находится в близком к смерти состоянии: у него остановлена работа сердца и легких. Как передает ТАСС со ссылкой на телевизионный источник, жертвой нападения стал 14-летний учащийся.

Ранее 69-летний мужчина совершил попытку устроить поджог в вагоне скоростного экспресса «синкансэн» в Японии. Злоумышленник был задержан полицией на следующей станции. В результате случившегося никто не пострадал.