Синоптик предупредил москвичей об аномально теплом начале ноября

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температурную аномалию прогнозируют в Москве в конце недели. Так, в пятницу ожидается самый теплый день с температурой до плюс 13 градусов.

«Самые высокие температуры в Москве будут в четверг и пятницу. В пятницу даже до +13 градусов будет наблюдаться в Москве», - сказал Вильфанд, передает РИА Новости.

По его словам, уже со среды погода станет облачной, ожидается небольшой дождь. При этом в пятницу также будет наблюдаться сплошная облачность. В связи с этим ночи будут теплыми - 7-8 градусов выше нуля.

По словам Вильфанда, очень теплые воздушные массы будут поступать с востока Средиземноморья.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что жителей азиатской части России ожидают ночные морозы в ближайшие дни.

Очень холодная погода будет в самых густонаселенных районах азиатской части страны. Это юг Западной Сибири: Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край.