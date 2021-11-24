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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в гимназии Краснодара

Елизавета Потейчук
22:45 24.11.2021
В мэрии региона уточнили, что всех педагогов и учеников вывели из здания школы.
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в гимназии Краснодара
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В экстренные службы Краснодара поступила информация о том, что в гимназии №72 на улице Тургенева появилась угроза взрыва. На место возможного инцидента прибыли все аварийные и оперативные службы. «Звезда» публикует видео с места предполагаемого преступления. Судя по кадрам, территорию краснодарской гимназии обследует полиция, школа оцеплена.

Как сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на оперативные службы, заместителю директора гимназии позвонил неизвестный и сообщил об угрозе взрыва или поджога. После звонка, говорится в прессе, администрация школы организовала эвакуацию 340 человек.

На данный момент известно, что инцидент прокомментировали в мэрии Краснодарского края. Все известные сведения были переданы в ЕДДС. На данный момент, сотрудникам оперативных служб не удалось ничего найти.

«18.06 в краснодарскую гимназию №72 поступил звонок с информацией о том, что хотят поджечь или заминировать школу. В учреждении находились дети, которые посещают кружки и секции. Всего - 118 человек, 23 педагога. Всех вывели из здания, дети и учителя ушли домой», - рассказали СМИ в пресс-службе мэрии региона.

Ранее возбудили два уголовных дела после стрельбы в пермской школе. В результате инцидента травмы получил 11-летний школьник.

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