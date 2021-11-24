В Молдавии назначено заседание по выплатам долга «Газпрому»

Парламент Молдавии 25 ноября проведет заседание по выплате задолженности перед российской компанией «Газпром». На прошлой неделе в стране прошло голосование в первом чтении на выделение из бюджета 1,3 миллиардов леев (около $75 млн).

«Заседание постоянного бюро назначено на 15:00. На нем представит информацию премьер-министр Наталья Гаврилица, которая в среду обратилась в парламент с просьбой ускорить процедуры выделения денег "Молдовагазу" для погашения текущей задолженности перед "Газпромом"», - цитирует «Интерфакс» сообщение парламента.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что очередной срок на оплату наступил 22 ноября. В случае отсутствия оплаты компания пообещала прекратить поставки газа в течение 48 часов.