Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Молдавии назначено заседание по выплатам долга «Газпрому»

Алексей Курильченко
14:42 24.11.2021
Правительство может выделить около 75 миллионов долларов для погашения задолженности за российский газ.
В Молдавии назначено заседание по выплатам долга «Газпрому»
© Фото: moldovagaz, Facebook
Читайте нас на:

Парламент Молдавии 25 ноября проведет заседание по выплате задолженности перед российской компанией «Газпром». На прошлой неделе в стране прошло голосование в первом чтении на выделение из бюджета 1,3 миллиардов леев (около $75 млн).

«Заседание постоянного бюро назначено на 15:00. На нем представит информацию премьер-министр Наталья Гаврилица, которая в среду обратилась в парламент с просьбой ускорить процедуры выделения денег "Молдовагазу" для погашения текущей задолженности перед "Газпромом"», - цитирует «Интерфакс» сообщение парламента.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что очередной срок на оплату наступил 22 ноября. В случае отсутствия оплаты компания пообещала прекратить поставки газа в течение 48 часов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:19 Армия
Видео
В гражданских вузах РФ планируется создать еще восемь военных центров
14:19 В стране и мире
Видео
«Это не живой человек»: студентка Петербургского университета рассказала об отчислении из-за программы
13:12 В стране и мире
Видео
Прокуратура в Петербурге проверяет данные о падении женщины в шахту лифта
13:37 В стране и мире
Доктор Мясников назвал убивающий щитовидку препарат
14:00 В стране и мире
Видео
«Думаю, дай Леше позвоню»: Запашный рассказал, как разоблачил телефонного мошенника
Популярное
Мясников рассказал, какие продукты запрещены при простуде и гриппе
Пловчиха Симонова заявила, что находится под подпиской о невыезде в Петербурге
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Видео
Путешественник рассказал, что ожидает застрявшую в океане семью россиян
Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха
В РФ могут увеличить не облагаемый налогом доход физлиц до 10 тысяч рублей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.