Фургала будут судить в Подмосковье

Судебное заседание по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала будет проходить в Подмосковье. Судья принял решение, что проведение суда присяжных в Хабаровске, о чем просила сторона защиты, не может привести к объективному вердикту. Суд пройдет в Люберецком городском суде.

«Ходатайство (прокуратуры. - Прим. ред.) подлежит удовлетворению», - цитирует слова судьи корреспондент РИА Новости.

Ранее Верховный суд решал вопрос о перенаправлении дела в другой суд. Сторона защиты настаивала на том, чтобы оставить дело в Железнодорожном суде Хабаровска, в то время как обвинение утверждало, что Фургал якобы может надавить на местных судей через свои связи. Также прокурор указал на волнения в городе, которые произошли после задержания Фургала.