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Тренер «Наполи» не стал пожимать руку тренеру «Спартака» после поражения

Елизавета Потейчук
21:09 24.11.2021
Тренер «Спартака» протянул руку Спаллетти, однако второй не стал пожимать ее, уйдя в подтрибунное помещение.
Тренер «Наполи» не стал пожимать руку тренеру «Спартака» после поражения
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
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Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи»  Лучано Спаллетти отказался пожимать руку главному тренеру московского клуба «Спартак» Рую Витории. Спаллетти отверг традиционное рукопожатие после поражения от россиян в матче Лиги Европы.

После финального свистка судьи Витория хотел пожать руку главному тренеру «Наполи», как это полагается по этикету. Но все же Спаллетти не подал руку своему визави и ушел в подтрибунные помещения стадиона.

«Спартак» обыграл «Наполи» со счетом 2:1. У «красно-белых» Александр Соболев оформил дубль, отметившись голами на 3-ей и 28-й минуте.

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