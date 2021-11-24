Тренер «Наполи» не стал пожимать руку тренеру «Спартака» после поражения

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти отказался пожимать руку главному тренеру московского клуба «Спартак» Рую Витории. Спаллетти отверг традиционное рукопожатие после поражения от россиян в матче Лиги Европы.

После финального свистка судьи Витория хотел пожать руку главному тренеру «Наполи», как это полагается по этикету. Но все же Спаллетти не подал руку своему визави и ушел в подтрибунные помещения стадиона.

«Спартак» обыграл «Наполи» со счетом 2:1. У «красно-белых» Александр Соболев оформил дубль, отметившись голами на 3-ей и 28-й минуте.