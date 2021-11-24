Тренер «Наполи» не стал пожимать руку тренеру «Спартака» после поражения
Тренер «Спартака» протянул руку Спаллетти, однако второй не стал пожимать ее, уйдя в подтрибунное помещение.
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти отказался пожимать руку главному тренеру московского клуба «Спартак» Рую Витории. Спаллетти отверг традиционное рукопожатие после поражения от россиян в матче Лиги Европы.
После финального свистка судьи Витория хотел пожать руку главному тренеру «Наполи», как это полагается по этикету. Но все же Спаллетти не подал руку своему визави и ушел в подтрибунные помещения стадиона.
«Спартак» обыграл «Наполи» со счетом 2:1. У «красно-белых» Александр Соболев оформил дубль, отметившись голами на 3-ей и 28-й минуте.