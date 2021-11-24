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У 27 школьников выявили пищевое отравление в Брянской области

Елизавета Потейчук
21:32 24.11.2021
Следственный комитет по Брянской области возбудил уголовное дело по факту отравления детей.
У 27 школьников выявили пищевое отравление в Брянской области
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Сотрудники управления Роспотребнадзора по Брянской области зарегистрировали массовое заболевание с признаками пищевого отравления у 27 учеников Климовской средней школы №1. По данным ведомства, работа пищеблока школы приостановлена, назначены лабораторные исследования, а также проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

«Управление Роспотребнадзора по Брянской области сообщает, что 24.11.2021 г. поступила информация о заболеваниях с признаками пищевой токсикоинфекции 27 школьников в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Климовской средней общеобразовательной школе №1», - говорится в сообщении на сайте регионального Роспотребнадзора.

Директор департамента образования и науки Брянской области Елена Егорова в беседе с ТАСС рассказала, что в больнице на лечении находятся три школьника, остальным детям с признаками пищевого отравления оказывают медицинскую помощь на дому. Кроме того, по факту группового заболевания учащихся возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыту товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Следователями организован комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», - говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Ранее в Татарске 48 человек отравились в суши-кафе. СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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