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В Татарске по факту отравления в суши-кафе возбуждено уголовное дело

Валентина Пескова
08:59 23.11.2021
Число отравившихся некачественной продукцией в кафе «Суши-Хаус» в Новосибирской области выросло до 48 человек.
© Видео: СК РФ по Новосибирской области © Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press
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СК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту отравления посетителей в кафе «Суши-Хаус» в Татарске. В настоящее время число отравившихся некачественной продукцией там составило уже 48 человек.

После появления в СМИ информации о многочисленных госпитализированных жителях города сотрудники прокуратуры региона и Следственного комитета провели проверку.

«В период с 20 по 21 ноября не менее 30 местных жителей после употребления продуктов питания, приобретенных в указанном магазине-кафе 19 ноября, обратились в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие. Где им был поставлен диагноз - острая кишечная инфекция - гастроэнтерит», - сообщили в представительстве регионального СК РФ.

Сейчас в больнице Новосибирской области «Татарская ЦРБ» остается всего двое пациентов, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Остальные пострадавшие находятся под наблюдением на амбулаторном лечении, всего пациентов с острой кишечной инфекций 48 человек, из них 29 взрослых и 19 детей.

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