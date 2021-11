В Британии произошел крупный пожар на заводе по производству пластика

Недалеко от британского города Кингстон-апон-Халл произошел крупный пожар на заводе по производству пластика. Очевидцы сняли на видео огромные клубы дыма над предприятием, слышны хлопки. Пожарная служба города призвала жителей закрыть окна и двери в домах. О пострадавших не сообщается.

INCIDENT: We're currently in attendance at an incident in the Hessle area.



We advise local residents to close windows and doors. Please avoid the Priory Way to A63 area and be mindful there is a large amount of smoke in the area and surrounding roads. pic.twitter.com/DmBuSZ5C2s