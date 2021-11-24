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В Британии произошел крупный пожар на заводе по производству пластика

Алексей Курильченко
21:13 24.11.2021
Жителям города Кингстон-апон-Халл советуют закрыть окна в домах и избегать места возгорания.
© Видео: @Scaumy, @dav3jw, @BBlues50 twitter © Фото: twitter, @BBues50
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Недалеко от британского города Кингстон-апон-Халл произошел крупный пожар на заводе по производству пластика. Очевидцы сняли на видео огромные клубы дыма над предприятием, слышны хлопки. Пожарная служба города призвала жителей закрыть окна и двери в домах. О пострадавших не сообщается.

«Мы рекомендуем жителям закрыть окна и двери. Избегайте места возгорания - возле дорог наблюдается скопление дыма», - сообщили в Twitter пожарной службы.

Ранее на предприятии по производству моек в Ульяновске произошел пожар на площади пять тысяч квадратных метров. В МЧС заявили, что тушение осложняется удаленностью источников воды и высокой горючестью материалов, находящихся в здании.

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