В Британии произошел крупный пожар на заводе по производству пластика

Недалеко от британского города Кингстон-апон-Халл произошел крупный пожар на заводе по производству пластика. Очевидцы сняли на видео огромные клубы дыма над предприятием, слышны хлопки. Пожарная служба города призвала жителей закрыть окна и двери в домах. О пострадавших не сообщается.

«Мы рекомендуем жителям закрыть окна и двери. Избегайте места возгорания - возле дорог наблюдается скопление дыма», - сообщили в Twitter пожарной службы.

INCIDENT: We're currently in attendance at an incident in the Hessle area.



We advise local residents to close windows and doors. Please avoid the Priory Way to A63 area and be mindful there is a large amount of smoke in the area and surrounding roads. pic.twitter.com/DmBuSZ5C2s — Humberside Fire & Rescue (@HumbersideFire) November 24, 2021

Ранее на предприятии по производству моек в Ульяновске произошел пожар на площади пять тысяч квадратных метров. В МЧС заявили, что тушение осложняется удаленностью источников воды и высокой горючестью материалов, находящихся в здании.