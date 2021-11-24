В Британии произошел крупный пожар на заводе по производству пластика
Недалеко от британского города Кингстон-апон-Халл произошел крупный пожар на заводе по производству пластика. Очевидцы сняли на видео огромные клубы дыма над предприятием, слышны хлопки. Пожарная служба города призвала жителей закрыть окна и двери в домах. О пострадавших не сообщается.
«Мы рекомендуем жителям закрыть окна и двери. Избегайте места возгорания - возле дорог наблюдается скопление дыма», - сообщили в Twitter пожарной службы.
INCIDENT: We're currently in attendance at an incident in the Hessle area.— Humberside Fire & Rescue (@HumbersideFire) November 24, 2021
We advise local residents to close windows and doors. Please avoid the Priory Way to A63 area and be mindful there is a large amount of smoke in the area and surrounding roads. pic.twitter.com/DmBuSZ5C2s
Ранее на предприятии по производству моек в Ульяновске произошел пожар на площади пять тысяч квадратных метров. В МЧС заявили, что тушение осложняется удаленностью источников воды и высокой горючестью материалов, находящихся в здании.