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Пять тысяч «квадратов» огня: опубликовано видео пожара на предприятии в Ульяновске

Виктория Ивашечкина
20:11 19.11.2021
По последней информации, есть угроза перехода огня на соседнее здание.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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Площадь пожара на предприятии по производству моек увеличилась до 5000 квадратных метров. В МЧС заявили, что тушение осложняется удаленностью источников воды и высокой горючестью материалов, находящихся в здании. Есть угроза перехода огня на соседнее здание.

«В районе пожара осуществляются мониторинг состояния воздуха на превышение ПДК вредных веществ. Группировка увеличена до 73 чел. и 30 ед. техники», - рассказали в ведомстве.

Информации о пострадавших и погибших нет.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске произошел пожар на складе мебельной продукции площадью в 4 200 квадратных метров.

По словам администрации, в здании в момент пожара не было людей.

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