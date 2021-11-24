Путин в разговоре с Мишелем заявил о провокациях Киева на линии соприкосновения в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем выразил обеспокоенность из-за провокаций со стороны Украины, которые направлены на обострение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Глава российского государства указал на важность прекращения политики дискриминации русскоязычного населения, которую проводит Киев. Со слов президента, она нарушает международные обязательства Украины.

Кроме того, президент РФ уделил внимание факту применения некоторых видов спецсредств польской стороной на границе с Белоруссией. Путин выразил надежду, что Мишель осуществит диалог с Варшавой в целях недопущения обострения миграционного кризиса.

«Обращено внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств. Выражена надежда, что Шарль Мишель поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении мигрантов и отказа от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем ситуацию на границе Белоруссии со странами ЕС.