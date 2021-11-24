Судья Арбитражного суда Москвы обвиняется в посредничестве во взяточничестве

Председатель Следственного комитета РФ с согласия Высшей квалификационной коллегии судей России возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат. Она обвиняется в посредничестве во взяточничестве - в 2020 году она, по версии следствия, хотела передать деньги в обмен на оправдательное решение по арбитражному делу, которое вела ее коллега.

«В сентябре 2020 года обе женщины находились в одном из московских ресторанов, где Кондрат рассказала сослуживице о том, что к ней обратились лица, готовые передать денежные средства в сумме 50 тысяч долларов США в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц, проходящих по данному делу», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

При этом Кондрат якобы хотела выступать посредником при передаче денег. Однако коллега обратилась к правоохранителям - сделка проходила под контролем оперативников.

Ранее заместителя главы города Нефтеюганск Елену Абрамову задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с ней был задержан гендиректор одного из коммерческих предприятий.