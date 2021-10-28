Вице-мэр Нефтеюганска задержана по подозрению в получении взятки

Следственный комитет по ХМАО-Югре возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы города Нефтеюганск Елены Абрамовой. Абрамову и генерального директора одного из коммерческих предприятий задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

«Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по ХМАО-Югре по материалам РУ ФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы города Нефтеюганск по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"), а также генерального директора одного из коммерческих предприятий - по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в крупном размере")», - сказано в сообщении на официальном сайте регионального СК.

По версии следствия, Елена Абрамова получила взятку в виде ювелирных изделий на сумму более 230 тысяч рублей от представителя коммерческого предприятия за содействие интересам предприятия в декабре 2020 года. В полномочия вице-мэра входил контроль деятельности администрации в сфере градостроительства и земельных отношений, поэтому Абрамова в рамках исполнения договоренности с давшим взятку, действуя незаконно, обеспечила подготовку и подписание договора о передаче территории в четырех микрорайоне города коммерческому предприятию в долгосрочную аренду в июле 2021 года.

«При передаче очередной части взятки в размере более одного миллиона рублей подозреваемые задержаны следователем СК России во взаимодействии с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области и силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по ХМАО-Югре», - уточнили в региональном СК.

На данный момент расследование дела продолжается, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, а также следственными органами проводятся обыски в служебных помещениях и по месту жительства подозреваемых.

Ранее был задержан находившийся 20 лет в розыске заказчик убийства прокурора ХМАО Бедерина. По версии следствия, Юрий Чекин, который в 1993 году занимал должность главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного управления Минфина РФ по округу Югра, осуществлял руководство кооперативом.

