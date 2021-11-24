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Эксперт опроверг обрушение рынка туризма из-за «ковидных» туров

Алексей Курильченко
17:53 24.11.2021
Турфирмы попросили правительство дать больше времени для выполнения обязательств по турам в страны, границы которых закрыты из-за COVID-19.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Турфирмы и туристические организации направили в правительство РФ просьбу перенести сроки выполнения обязательств по «ковидным» турам из-за закрытых границ. Об этом «Звезде» рассказал член наблюдательного совета Ассоциации туроператоров «Турпомощь» Дмитрий Горин. По его словам, рынку туризма не грозит обрушение, так как фирмы все еще сохраняют обязательства организовать оплаченную поездку после открытия границ.

«Речь не идет о разорении туроператоров, речь идет о возможности выполнить обязательства перед туристами. Но мы не можем направить их в закрытую страну, так как не летают самолеты, не дают визы. Только после открытия границ можно будет говорить о выполнении обязательств. Сейчас открыто около 50 стран, из них туристических - около 20. А большинство стран, увы, до сих пор закрыты», - сообщил Горин.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что в ноябре-декабре туррынок находится на «тонкой грани обрушивания в пропасть». Это связано с выполнением компаниями обязательств по «ковидным» турам.

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