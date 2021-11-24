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АТОР не исключил коллапса в туротрасли из-за обязательств по «ковидным» турам

Валентина Пескова
14:40 24.11.2021
По словам исполнительного директора ассоциации, это может случиться из-за истечения сроков давности постановления о возможности отсрочить исполнение обязательств перед клиентами.
АТОР не исключил коллапса в туротрасли из-за обязательств по «ковидным» турам
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Перед 60% российских туроператоров не стоит никакой угрозы банкротства, однако обрушение рынка туристической отрасли все же возможно из-за истечения срока действия постановления правительства РФ, согласно которому операторам предоставили возможность отсрочить обязательства перед клиентами по турам с кэшбэком по России.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе решила прояснить ситуацию и хоть как-то успокоить путешественников.

«Наши аналитики не подтверждают появившиеся в СМИ прогнозы, что 60% туроператоров находятся на грани банкротства, но мы не можем не признать, что в ноябре-декабре рынок находится на тонкой грани обрушивания в пропасть», - рассказала она .

По словам Ломидзе, это связано не с финансовым состоянием или устойчивостью компаний, а с их выполнением обязательств по ковидным турам, так как многие туристы не смогли отравиться поездки по приобретенным ими путевкам в связи эпидемией COVID-19. Согласно данным АТОР, на 70% туроператоры свои обязательства выполнили

«По данным Ростуризма, совокупный объем обязательств составлял 24 миллиарда рублей, однако сейчас они сократились до 7 миллиардов. По нашим подсчетам, эта цифра выше - 10 миллиардов рублей. Таким образом, сейчас около 200 тысяч человек могут остаться и без денег и без тура, который люди купили еще в 2020 году и до сих пор не смогли им воспользоваться», - цитирует Ломидзе «Интерфакс».

Глава Ассоциации туроператоров напомнила, что турагентствам была предоставлена беспрецедентная возможность выполнить своих обязательства по ковидным турам до 31 декабря 2021 года.

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