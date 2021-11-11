Синоптик рассказал, какая погода ожидает россиян зимой

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что предстоящая зима в средней полосе России обещает быть чуть мягче положенной русской зимы.

«Предстоящей зимой на большей части Европейской России ожидается преобладание циклонов с характерной пасмурной погодой и осадками преимущественно в виде снега. Причем из них примерно в 60-70% случаев будут господствовать циклоны с северо-запада, что указывает на сильный зональный (широтный) перенос, который и обеспечит Среднерусскую равнину достаточным количеством теплых и влажных воздушных масс североатлантического происхождения», - сказал Тишковец ТАСС.

Как отметил синоптик, самым близким к норме, а значит и самым морозным, окажется январь, тогда как декабрь и февраль прогнозируются немного теплее положенного.

Холодный сезон 2021-2022 годов в средней полосе России, по прогнозам синоптика, обещает быть умеренно снежным, чуть мягче положенной русской зимы. А также напоминать европейскую зиму.

В азиатской части России, особенно в Восточной Сибири, зима будет существенно теплее нормы (на 2-4 градуса, в Якутии - на 5-7 градусов).

«Исключением станет февраль, когда на Урале и в Западной Сибири будет немного морознее многолетних показателей. Прогнозируемое количество снега - около 100% от положенного с небольшим профицитом в Приобье. Не стоит забывать, что долгосрочный прогноз является фоновым, а его оправдываемость составляет около 60-70%», - заключил эксперт.

Ранее автоэксперт назвал лучшее время для смены летней резины на зимнюю. По словам Владимира Сажина, лучше всего менять тогда, когда среднесуточная температура составляет плюс 5 градусов. Он считает, что ездить на летней резине после ночных заморозков допустимо, если автолюбители соблюдают безопасный стиль вождения.