В Госдуме утвердили повышение МРОТ в 2022 году

С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда в России составит 13 890 рублей. Решение об этом было принято в ходе третьего чтения соответствующего закона в Государственной думе.

«Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2021 г. (12 792 рубля в месяц) составит 825 рублей (рост на 6,4%). Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников», - говорится в тексте документа.

В связи с принятием законопроекта расходы на повышение зарплат составят 17,2 миллиарда рублей, из них расходы на зарплату работников госучреждений составят 4,5 миллиарда рублей.

Ранее президент России Владимир Путин предложил повысить размер прожиточного минимума и МРОТ на 8,6%, то есть выше инфляции. Поправки были представлены ко второму чтению законопроекта.