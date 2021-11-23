Госдума поддержала поправку президента об увеличении МРОТ

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку президента об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года. Правительственный законопроект представлен ко второму чтению.

В первом чтении, следует из законопроекта, предлагалось увеличить МРОТ до 13 617 рублей. Однако к 1 января предстоящего года МРОТ будет установлен в размере 13 890 рублей. На совещании по социальным вопросам президент России Владимир Путин предложил повысить размер прожиточного минимума и МРОТ на 8,6%, то есть выше инфляции.

Ранее в России утвердили прожиточный минимум на 2022 год. Для трудоспособных россиян величину прожиточного минимума установили в размере 13 793 рубля.